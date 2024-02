Los Tiburones de La Guaira celebraron a lo grande en casa

Los jugadores de los Tiburones de La Guaira arribaron la tarde de este domingo al aeropuerto de Maiquetía donde fueron recibidos por las autoridades regionales y los fanáticos que esperaron por décadas que se titularan campeones en el béisbol venezolano y también en la Serie del Caribe jugada recientemente en la ciudad de Miami.

Luego de los honores recibidos en el principal terminal aéreo del país, los dirigidos por el manager del momento, Ozzie Guillén, participaron en una larga caravana por el Litoral central para llegar a la Cinta Costera de La Guaira.

El trofeo que acredita a La Guaira como los campeones de la Serie del Caribe.

La euforia se desató en la tarima cuando los jugadores levantaron el trofeo logrado el pasado viernes luego de derrotar en la final a los Tigres de Licey de República Dominicana.

La samba no faltó en la celebración que se unió al Carnaval.

La samba característica de la afición guairista retumbó en la tarima. Una alegría muy merecida para quienes vieron como 2024 no sólo fue el año de los Tiburones en el país, sino que se titularon campeones del Caribe, además de haber sido protagonista del segundo no hit no run en la historia del torneo.

El equipo celebró a lo grande.

