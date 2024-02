Impactantes declaraciones de Pablo Sandoval sobre el Magallanes ¡Mira lo que dijo!

¡Declaraciones de Pablo Sandoval sobre el Magallanes! El jugador hizo referencia a todo lo que vivió con los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y lo que fue su desvinculación del equipo para la última campaña.

Durante una entrevista, el pelotero se mostró “dolido” por no haber llegado a un acuerdo con la nave turca para formar parte de la zafra 2023-2024 a pesar de su interés.

Sandoval destacó que trabajó arduamente para tener la mejor condición posible y así poder apoyar a los eléctricos en la pelota criolla.

“No se llegó a un acuerdo porque el nuevo gerente dijo que no le hacía falta un Pablo Sandoval en el equipo. Y si no les hago falta, ¿qué voy hacer yo para allá? Me dolió cómo me trataron, porque ellos vieron que en 2021 no había muchos peloteros de nombre y quedamos campeones. Fue un gran equipo y remontamos la final”, expresó.

Asimismo, afirmó que tuvo gestos con el Magallanes en el pasado, que le han afectado recientemente por la falta de apoyo por parte del club.

Entre los puntos que tocó resaltó el año 2021, cuando donó su salario de la postemporada a algunos jugadores que atravesaban complicados momentos económicos.

“Varios peloteros de ese año jugaron en la liga de verano y no cobraron, así que puse mi parte del último mes en el pote que se entregó en la final”, concluyó.

De esta forma, Pablo Sandoval ofreció detalles de lo que fue su desvinculación del equipo, y las aparentes razones.

Impactantes declaraciones de Pablo Sandoval sobre el Magallanes

Lea también: ¡Arepa Power! Los Tiburones de La Guaira campeones de la Serie del Caribe 2024