Largas colas para comprar en telares de Maturín

En la avenida Bolívar de la ciudad de Maturín se evidencia cada día sendas colas de personas que esperan su turno para entrar al telar para poder adquirir su producto en ofertas.

De igual manera, se hacen largas colas para cancelar el pedido, no importa la temporada, bien sea carnaval, diciembre o semana santa, quienes adquieren telas en este negocio, aseguran que son los precios más bajos del mercado.

«Uno se ahorra, porque la tela es más económica y lo que se paga a la costurera no es tanto, sale más económico, por lo menos, en mi caso, me sale mejor para mi talla y la ropa queda a mi gusto, pero si la compro en un negocio o en los buhoneros es más caro y no es igual», dijo Yilda Romero.

Carmen Astudillo mencionó «Yo soy costurera, así que me ahorro porque solo compro la tela, botones, cierres, hilos, también hago arreglos, ahora en carnaval, he hecho algunos trajes para niños y con eso me ayudo, aunque tenía desde diciembre que no llegaba nada, pero hay que mantenerse».

Los precios en comparación con otras tiendas de telas, se encuentran por debajo, según algunos conocedores, es porque estas vienen de países asiáticos, sin embargo, esta información no fue corroborada por los representantes del comercio.

Lo cierto es que puede conseguir telas desde 1,65 dólares telas como la muselina; 2,95; 4,95 las telas para confeccionar franelas.

Largas colas para cancelar el pedido se hacen en telares

