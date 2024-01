Benjamín Rausseo «El Conde» inicia su campaña «El cambio que une» en Táchira.

Benjamín Rausseo «El Conde» está llevando a cabo una serie de actividades en la primera etapa de su campaña, que incluyen reuniones, caminatas, visitas a diferentes barrios y mercados populares, así como encuentros con dirigentes de base y sectores populares del Táchira.

El candidato a la Presidencia de la República envió un mensaje a través de las redes sociales en el que expresó su disposición a recorrer todo el territorio para convocar a todos los venezolanos, sin importar su ideología o afiliación política, con el fin de unir esfuerzos para reconstruir el país.

Me comprometo a trabajar incansablemente, dedicando todo mi tiempo y mi vida, con la ayuda de Dios, para rescatar a nuestra nación y hacerla grande. Voy a dedicar mi vida a recuperar la dignidad de ser ciudadano venezolano, tanto en Venezuela como en el mundo. Con todas las fuerzas de mi corazón y mi alma, recorreré el país en busca de los mejores para reconstruir nuestra patria»,

Benjamín Rausseo ha destacado que, desde el ámbito político, puede aportar al país toda su experiencia gerencial y académica.

«Todos podemos hacerlo posible. Ya lo hemos demostrado. He trabajado por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi entorno cercano que cada día se hace más grande y ahora me toca trabajar por Venezuela para darle todo de mí y devolverle algo de lo mucho que me ha dado. Este país se lo merece»

Dijo el Conde tras reunirse con dirigentes populares en el estado Táchira.