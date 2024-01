«Las calles serán para los revolucionarios por 300 años más»

Cuando se cumplen 66 años del derrocamiento del presidente Marcos Pérez Jiménez, los revolucionarios salieron a recorrer las calles de Maturín, en una gran manifestación de amor hacia el proceso que lidera el presidente Nicolás Maduro Moros, junto al gobernador Ernesto Luna y los alcaldes Ana Fuentes, Daniel Monteverde (Cedeño), José Maldonado (Sotillo), entre otros dirigentes del Psuv y sus aliados.

La avenida Bolívar de Maturín es tomada por el pueblo chavista este martes 23 de enero. (Foto: Eliseo Pereira

El gobernador afirmó que «los bolivarianos y chavistas estamos defendiendo lo que por derecho histórico nos pertenece, como es nuestra revolución, que no es otra cosa que las causas del pueblo, la revolución triunfó para quedarse por más de 300 años», dijo.

La juventud del Psuv también dio su apoyo a la revolución este 23 de enero

Volverán a las calles

Añadió que el próximo dos de febrero, estarán celebrando el aniversario número 25 del triunfo del comandante Chávez.

En unidad revolucionaria aseguran que seguirán avanzando a favor del pueblo

«Estamos manifestando nuestra voz de repudio ante la pretensión de la oposición que pretende bañar las calles de sangre, planificando magnicidio, desde esta Monagas pujante victoriosa, les decimos no volverán, no pasarán y no vamos a permitir que pretendan reeditar la salida en su primera etapa, no vamos a permitir que la paz, la armonía y sosiego de nuestro pueblo venezolano una vez más vaya a soslayarse producto de la posición apátrida», agregó el mandatario regional.

Luna resaltó que los revolucionarios ya tienen a su candidato presidencial, «que se llama Nicolás Maduro y desde ya estamos preparados para conquistar la victoria».

Trabajadores de Satiusum, Alcaldía y gobernación marcharon por la paz

Revalidando apoyos

Precisó además que con esta movilización revalidan el apoyo al Presidente Nicolás Maduro, defendiendo la paz, rumbo a la victoria, para lo cual ya están aceitando la maquinaria en las calles, con todos los movimientos del Psuv y sus partidos aliados.

Personal del Indem presente en apoyo al presidente Nicolás Maduro

La Oligarquía no tomará las calles

Por su parte, la alcaldesa Ana Fuentes precisó «las calles son del pueblo, jamás volverán a ser para la oligarquía, estamos comprometidos como pueblo consciente, y al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro».

Desde el municipio Ezequiel Zamora se movilizaron en respaldo revolucionario

«Hemos decidido ir por el camino del bien, por el camino correcto y hoy les recordamos que este pueblo que ha salido a defender la revolución no se va a vender a la oligarquía; Hoy levantamos nuestra voz para seguir consolidando la revolución, no podrán quitar a nuestro Presidente de donde el pueblo lo ha colocado y mantenido todo este tiempo, si hoy está ahí es porque Dios y el pueblo así lo ha querido», finalizó diciendo la mandataria local.

Partidos aliados acompañaron la marcha de este 23 de enero

Lea también:

23 de enero: Oficialismo y oposición salen a la calle