«Bonificaciones no son parte del salario», advierten trabajadores

Trabajadores de las áreas de salud y educación manifiestan su rechazo a las bonificaciones indexadas, propuestas por la administración del presidente Nicolás Maduro, aunque llegarán a 100 dólares, no forman parte del salario.

Luis Romero quien labora como educador mencionó que para los trabajadores, los bonos del sistema Patria no forman parte del salario para los cálculos de prestaciones, utilidades, jubilaciones, que es lo que se necesita.

«El sueldo no se cancela en base a bonos, sino con beneficios contractuales, fideicomiso, unas utilidades que alcancen para mantener una familia. Las bonificaciones no son parte del salario», acotó.

Hay recursos para aumento de sueldos

Por su parte, el profesor Guillermo Carreño, de la Universidad de Oriente destacó: «Nosotros sabemos sacar cuentas y sabemos que hay recursos para cancelar aumento de sueldo a los docentes en las universidades donde hay profesores que cobran menos de 5 dólares mensuales».

Carreño exhorta al Gobierno Nacional a cancelar los recursos con un incremento justo de acuerdo a la canasta básica. «Señor Nicolás Maduro, le hago un exhorto objetivo, no político; los profesores de la Universidad de Oriente necesitan sueldos dignos, no podemos seguir viviendo de bonos alimentario y de guerra económica. ¿Dónde están los sueldos? ¿Dónde están las prestaciones sociales de los docentes de la Universidad?», cuestionó.

Agregó el docente que «llegó el momento de ponerse la mano en el corazón y darle al sector universitario, docentes, empleados, obreros y estudiantes, lo que nos merecemos porque somos hijos de la Patria. No es posible que en un país donde hay petróleo y todo tipo de riquezas, que las universidades estén pasando todo lo que están pasando, vamos a ponerles seriedad a la cosa».

Exigen sueldos aceptables

Añadió el profesor que no está en contra de los sueldos de los trabajadores de Pdvsa, legisladores y parlamentarios nacionales, pero considera que los universitarios también deben contar con sueldos aceptables para poder cubrir las necesidades básicas.

Subrayó que cuando se jubila un docente, «se muere de mengua porque no tiene como subsistir», esto debido a que una vez que pasa a retiro, ya no cuenta con bonos y lo que gana mensual por pensión no le alcanza.

Trabajadores alegan que con bonificaciones no generan beneficios contractuales

Luchan por incremento salarial

De igual manera, Yen Santil, secretaria general del sindicato Sunep-SAS Monagas, aseveró que la lucha que llevan adelante es por el incremento salarial.

«Llevamos una cantidad de días en protesta por nuestras reivindicaciones, y una de ellas es porque el contrato colectivo y al ajuste de salario sea tomado en consideración».

24 años sin respuesta

Destacó que han entregado oficios en varias instituciones solicitando el incremento, «no estamos pidiendo dádivas, estamos exigiendo que nuestros salarios sean dignificados como lo establece el artículo 91 de la Constitución nacional».

Santil agregó que la contratación colectiva sobrepasa la parte laboral, pero a pesar de las reuniones con el Presidente, ministros, representantes de salud, inspectorías de trabajo no se les ha dado respuestas en 24 años.

Esperan que se cumplan las promesas esta año, porque la situación es muy fuerte para los trabajadores de la salud que han sobrevivido a muchas circunstancias.

El sector salud lleva 24 años de lucha por incremento salarial

Bonificaciones aumentaron solo 20 $ divididos

«El Gobierno nos dio 20 dólares divididos en dos quincenas, sin retroactivo y serán pagados a partir del 1 de febrero, y ya la inflación se comió eso, por lo que el monto sigue siendo insuficiente, no alcanza para alimentos y alimentos», dijo.

Precisó que ya cien dólares quedaron muy por debajo porque los productos de la canasta básica incrementan casi a diario. «Estamos exigiendo igual trabajo, igual pago», culminó diciendo Santil.

