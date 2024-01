Docentes marcharon en dos vertientes en exigencia de sus reivindicaciones

Una vez más, los docentes de la ciudad de Maturín, marcharon a lo largo de la avenida Bolívar, esta vez en dos vertientes, por un lado, desde la plaza Piar hasta la avenida Juncal y otra desde la plaza El Estudiante hasta la Zona Educativa.

Fenatev y demás sindicatos marcharon desde la plaza Piar, luego de ofrendar misa de Acción de Gracias en la Iglesia Santa Cruz en la avenida Bicentenario, la cual finalizó con una asamblea en la avenida Bolívar, que fue cerrada durante un par de horas, mientras se escucharon los discursos de dirigentes sindicales.

Desde allí, manifestaron su incansable lucha hasta lograr sus reivindicaciones, sueldos dignos y demás beneficios para vivir con dignidad.

Docentes culminaron jornada en la avenida Juncal

Docentes en la calle

La presidenta del Colegio de Profesores seccional Monagas, Zulenma Ruiz, destacó que nuevamente los docentes están en la calle, «solicitando que se cumplan las negociaciones para la firma del nuevo contrato colectivo, que está suspendido desde hace un año y no desmayaremos hasta lograr nuestros objetivos», precisó.

La docente hizo un llamado a unirse en todos los gremios y sindicatos, debido a que «unificados todos es como se logran los objetivos, en unión todos los gremios, porque es un solo objetivo el que deseamos todos los gremios, y todos los trabajadores de la educación debemos mantenernos unidos para lograrlo y hacer justa la lucha en unidad real».

Salario justo

En cuanto a las noticias acerca de un posible aumento de salario para los maestros, indicó que «hasta tanto no se tenga certeza de dicho aumento, seguiremos pidiendo que se nos cancele un salario justo y digno para los maestros».

Carlos Núñez, representante del gremio de profesores jubilados y pensionados resaltó «Una vez más, los docentes jubilados y pensionados nos encontramos en la calle reclamando nuestros derechos y las reivindicaciones laborales y sindicales, por una mejor calidad de vida para los educadores».

Diferentes sindicatos marcharon a lo largo de la Av. Bicentenario

Añadió el docente que «los jubilados que siempre hemos estado dado la cara en todas las actividades que ha anunciado el sindicato, estamos de frente protestando porque un docente activo cobra nueve dólares mensuales y un docente jubilado lo que cobra son 3,86 dólares, cuando la canasta básica ronda los 476 dólares mensuales, esperamos que el gobierno escuche y nos firme el tercer contrato colectivo que tiene dos años vencida».

Aseveró que llevan alrededor de 668 días sin aumento de salario, mientras los productos de la cesta básica continúan en alza.

Los sindicatos se han reunido para tomar las calles, debido a que el Gobierno no ha tomado en cuenta las condiciones en las que se encuentran los maestros y profesores del país, según subrayó Carlos Carmona, del sindicato Fenatev.

«Con un salario tan precario que no permite que el educador y sus hijos se alimenten bien, no es posible desarrollar una educación de calidad, con hambre no se enseña ni con hambre se aprende porque es una disyuntiva que hay, porque un maestro con necesidades en su hogar, es muy difícil que dirija una educación de calidad».

Restitución de beneficios

Mencionó que además del salario, solicitan que se restituyan las primas y se restituya la seguridad social, en vista de la cantidad de docentes que se encuentran enfermos y sin capacidad para adquirir los medicamentos.

«Pedimos al Gobierno que responda a las necesidades de los docentes, el año pasado los representantes se hicieron solidarios con los maestros al no enviar a sus hijos a clase, por lo que seguirá la lucha, aunque se habla de un aumento del 10% y en bonos, pero nosotros pedimos un salario digno y de calidad para las clases desmejoradas», agregó Carmona.

Albanelys Rengel, secretaria de bienestar social del colegio de profesores de Venezuela, seccional Monagas, mencionó que en esta oportunidad decidió emular a un personaje de televisión que pretendía hacer mercado con solo 3 bolívares y que le alcanzara para cubrir todas las necesidades.

Al estilo de «Perolita», Albanelis Rengel llama la atención por salario digno

«El Gobierno nos tiene en la mendicidad, con cinco y diez dolares pretende que paguemos servicio, compremos comida, medicina, tengamos para la salud y una propina para llevar las cosas a las escuelas y ayudar a los niños con ese gran salario que tenemos, hoy los docentes tenemos los zapatos desgastados, no tenemos ropa, no nos alcanza para pasaje», acotó.

Asamblea permanente

Rengel destacó que los sindicatos se encuentran en asamblea permanente pero sin abandonar las calles solicitando mejoras salariales, mejoras de «los colegios que se encuentran en el suelo, los docentes estamos haciendo milagros con el salario que tenemos».

Precisó que muchos resuelven con las remesas que les envían hijos y otros familiares que se han ido del país, «de no ser así estuviéramos muertos», afirmó.

Con este grupo de docentes marchó el dirigente político Numa Rojas, quien afirmó que como profesor jubilado se encuentra apoyando la manifestación de los magisterios.

El ex alcalde Numa Rojas acompañó la marcha

«El magisterio venezolano está obligado por conciencia a defender el salario, el derecho a la vida, no hay magisterio en el sur del continente que tenga un salario como el de los venezolanos, por eso debe armarse de confianza, de fe, de lucha para garantizar que se cuente con un salario de calidad, y una educación de calidad».

Rojas aseveró además que, los educadores deben mantenerse unidos por la defensa del salario, la libertad sindical, la convención colectiva del trabajo, en pie de lucha, en la calle.

«No es posible que un educador tenga un aguinaldo como recibimos el año pasado en tres lochas y en cuatro pedazos, por eso decimos que los educadores tienen que unirse por la defensa del salario, sin mezquindad ni odios», aseveró.

Entregaron documento

Por otro lado, los sindicatos de Suma Monagas, colegio de licenciados, entre otros, de acuerdo al mandato de 17 federaciones, hicieron entrega de un documento a representantes del Centro de Desarrollo de Calidad Educativa (Zona Educativa), con la finalidad de exigir a las autoridades competentes, la firma del tercer contrato colectivo.

Representantes sindicales entregaron documento en el Centro de desarrollo de calidad educativa

Así lo aseguró Darío Lima, representante de Suma Monagas, quien añadió que entre otras cosas, solicitan el 280% de las deudas, reactivación del HCM, reintegración de 27 cláusulas que tiene la Onapre, mejoras del Ipasme.

«La lucha es de todos, porque nos afecta tanto a nosotros, como a los compañeros que están allá, necesitamos un aumento salarial para todos, que la familia pueda tener acceso a su comida y todo».

Suma colocó ofrenda floral en la Plaza Bolívar

Añadió que continuarán la lucha clasista y pacífica y esperan reunirse con el resto de los sindicatos para afinar nuevas actividades del comando intersindical, teniendo en cuenta que la lucha es una sola que afecta a más de 25 mil docentes monaguenses.

Suma y otros sindicatos se congregaron en Plaza El Estudiante

