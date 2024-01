Bajones y fluctuaciones de luz tienen cansados a los maturineses

Ante los constantes apagones, bajones y fluctuaciones de luz, los maturineses advierten sentirse cansados de que no se les den respuestas.

Alegan que no pueden dejar los equipos electrodomésticos desconectados, pero a la vez temen que se les dañen y luego la empresa no hace nada por resarcir los daños causados.

Carlos González, quien habita en el sector El Silencio, manifestó que «la luz se va un día sí y otro también, si no es por esta calle es por la otra, no hay hora, no avisan ni nada».

Agregó que a veces sólo se va por minutos y otras hasta cuatro horas. «Como no avisan, uno desenchufa los aparatos es después que se va porque eso no da tiempo a nada, hay que estar pendiente es de no enchufarlos enseguida que llega porque de repente es muy fuerte o muy bajo el voltaje y eso daña los aparatos y a quién le pide uno una nevera, un freezer o un aire que se dañe? Porque Corpoelec no responde».

Luis Beltrán Barreto subrayó que «se acabó la navidad, pero seguimos como arbolitos, prende y apaga, gracias a Dios en la casa todos los aparatos tienen protector, pero claro eso también llega el momento que se daña y están carísimos, yo los compré cuando el dinero era dinero, porque ahorita, cómo pues?».

La opción más fácil es desenchufar los electrodomésticos, pero como advierten algunas personas, esto lo hacen después de que la empresa de electrificación ha cortado el suministro eléctrico.

Ya no saben si enchufar o desenchufar los electrodomésticos.

