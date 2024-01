Maturineses reacios a vacuna anticovid en más de un 50%

Pese al nuevo llamado de la Organización Mundial de la Salud, a colocarse la vacuna contra la COVID-19, son muchas las críticas de la población a este respecto.

Hay quienes se colocaron hasta la tercera y cuarta dosis, sin embargo refieren que no se volverán a vacunar.

«Tantas vacunas y el COVID sigue cambiando, uno no sabe cuando va a terminar esto y, cuántas dosis me tendré que colocar?», refirió Adriana Zaragoza.

Manifestó además que se ha sentido malestares que de acuerdo a algunos médicos son producto del COVID.

Mariela Salazar acotó que se colocó dos dosis y desde entonces ha estado sintiendo mucho cansancio y recurrentes patologías que no tenía antes de dichas vacunas, muchos dolores en los huesos.

«No me da gripe, pero sí como una fatiga y cansancio, no me quería vacunar, pero en el trabajo insistieron y ahora después de eso me la paso con ese cansancio», dijo Ester Bellorín.

Marianela Delgado refirió que a una compañera de labores se le desarrolló cáncer después de haberse colocado la vacuna.

Reacios a colocarse la vacuna

«Yo no quise que mi hija se vacunara, menos después de lo que pasó con el niño de un locutor que su esposa enfermó y murió de COVID», recordó la mujer.

Elvia Centeno acotó que desde un principio estuvo renuente a ponerse la anticovid y ahora tampoco se la colocaría.

«Ya nosotros somos personas vulnerables de enfermedades y por tanto no me la pondría ni a mí mamá tampoco».

Otros encuestados también manifestaron su oposición a dichas vacunas, alegando que la mayoría de quienes padecieron COVID optaron por las plantas medicinales y no tienen secuelas mientras que quienes se vacunaron han desarrollado otras enfermedades.

Estas opiniones, se recogieron en diversos lugares de la ciudad, aunque se debe tomar en cuenta las recomendaciones médicas sobre todo por cuanto algunas plantas pueden causar intoxicación en el organismo, tampoco es recomendable automedicarse.

