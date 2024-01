En el Humnt se reactiva uso del tapaboca de manera obligatoria

Aunque el Ministerio de Salud desmintió casos de Covid en el país, en instituciones como clínicas y hospitales se reactiva el uso obligatorio del tapaboca.

En el Hospital de Maturín, Dr. Manuel Núñez Tovar, se colocó una circular para todo el personal médico, enfermeras, camilleros, vigilantes e incluso visitantes donde se resalta que deben usar su respectiva mascarilla.

Así se ha observado en distintas áreas del nosocomio capitalino, con el propósito de evitar contagios gripales e infecciones respiratorias.

En la central de citas, donde esta semana se observó gran cantidad de personas que buscan fecha de atención, esta normativa se ha mantenido desde que fue decretada la pandemia el pasado año 2020.

«Aquí siempre ha estado el papel pegado que dice que no se atenderá a nadie sin tapaboca, lo que pasa es que un tiempo la gente se relajó y no se lo pone, yo lo uso cada vez que vengo al hospital porque aquí hay de todo tipo de virus y bacterias, no me gusta ni tocar nada de este hospital», dijo Omaira Natera, quien esperaba turno en central de citas.

En el Humnt exigen el uso del tapaboca.

