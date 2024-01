Primera semana de 2024 comenzó con fluctuación de precios

La primera semana de este 2024 resultó con precios fluctuantes en los productos de la cesta básica que ya se encuentra por el orden de los 550 dólares según los expertos en economía.

Mientras que la harina de maíz se mantiene entre 38 y 40 bolívares, productos como el cartón de huevos bajó de 156, las últimas semanas de diciembre a 138 respectivamente.

El pollo se mantiene entre Bs. 89 el kilo, en algunos comercios y 110, dependiendo de la distribuidora.

El kilo de arroz se encuentra en algunos negocios, en 45 bolívares el kilo, al igual que la pasta.

Estos son los principales productos que las personas adquieren, por lo que alegan que el salario debe ser incrementado también.

«Todo aumenta, hasta el gas comunal, la bolsa clap, cada mes viene aumentando. Ya la bombona pequeña cuesta casi 60 bolívares y uno lo que gana quincenal son 90, para qué alcanza eso, para medio comer. Yo tengo tiempo que no me compro un pollo y cada vez es menos lo que uno se alimenta», dijo Olga Benavides.

Luis Ortiz resaltó que ha bajado más de 20 kilos de peso porque cada día es más difícil mantener una familia.

«Uno hace sacrificios por los muchachos, por los niños para que ellos que están estudiando tengan un poquito de alimentos, pero con esta situación cada vez más difícil no se puede, el Gobierno no quiere aumentar el sueldo, pero sí suben los precios… Me extrañó que el medio cartón de huevos está en 64 bolívares, en diciembre estaba casi en cien».

En promedio actualmente, para hacer un buen mercado se gastan alrededor de 1.700 bolívares, lo que equivale a 46 dólares aproximadamente y tan solo un trabajador cobra 3,5 dólares.

El medio cartón de huevos se consigue a Bs. 64.

Los precios varían de acuerdo a la paridad cambiaria.

