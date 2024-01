Llegó la rebelión a Voluntad Popular Monagas

Luego de la decisión que tomara la dirección nacional del partido Voluntad Popular de renovar las filas en el estado Monagas, parece haber llegado una rebelión.

Resulta que dicha dirección dejó fuera del cargo a dirigentes fundadores como Leonardo Padilla, quien desde los inicios del partido ha estado acompañando a los diferentes líderes como Leopoldo López, Freddy Superlano, (por nombrar algunos), más de cien activistas de parroquias como La Pica, Las Cocuizas, entre otras, han decidido renunciar a la tolda naranja.

Así también lo han hecho Humberto Tirado, otro de los fundadores del partido y la actual concejal Silvia Allen, dejando claro que existen irregularidades y abusos al violentar los reglamentos que rigen al partido.

Allen por su parte destaca que la actual conducción política se ha alejado de los valores y principios con los que nació el partido en el que se mantuvo durante 14 años.

«Renuncio a VP, pero no a la lucha libertaria, seguiré buscando gente con la que comparta conductas indoblegables para representar la buena política… Me declaro independiente…»

La dirigente invita a seguir apoyando a la líder de las primarias y aseveró que está feliz de haberse liberado de VP.

Por su parte, Padilla, también ha venido trabajando desde su salida del partido naranja, indicando que este jueves se hará un pronunciamiento formal acerca de la situación que muchos activistas consideran injusta por parte de la dirección nacional.

Algunos mensajes en redes sociales dan cuenta de que la mayoría de los activistas que han renunciado pasarán a conformar la plantilla de un nuevo movimiento político denominado: «Ciudadanos Libertarios», a través del cual seguirán luchando por la justicia y la democracia en el país.

Comunicado de VP nacional

En torno a esta diatriba que una vez más pone de manifiesto las divisiones internas, la dirección nacional emitió un comunicado en el que se pueden leer ocho puntos que se asegura que las desincorporaciones y sustituciones son propias de las normas y estatutos en materia disciplinaria y no se trata de posiciones personalistas, sino de sanciones por parte de la comisión de resolución de conflictos.

Asimismo se puede leer que los sancionados tienen derecho a hacer pública su opinión y retirarse del partido si así lo desean y como lo han hecho saber, de forma «irrevocable».

Asegura la directiva que no se trata de una renuncia masiva, sino de quienes estaban bajo la lupa del partido y al menos 32 de ellos no figuran en los paneles de control, es decir no pertenecen a VP Monagas, la cual sigue siendo un brazo fuerte en la entidad, a la vez que felicitan la iniciativa de seguir impulsando la candidatura de la actual líder de la oposición que se alzó en las primarias con mayoría de votos.

Las nuevas autoridades de VP Monagas serían Olga Pérez, Asdrúbal Amundaray y Orlando Lara, quienes son los nombrados para la entrada al ERA.

