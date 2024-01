Así se jugará la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga FUTVE

Faltan pocos días para que inicie el Torneo Apertura 2024 de la Liga FUTVE. El viernes 19 de enero comenzará a rodar el balón en las canchas del país.

Ya dieron a conocer como se efectuará la primera jornada de este nueva temporada, que regresa con el formato de Apertura y Clausura, como se jugaba hace unos años.

El día viernes 19 de enero solo se realizarán dos encuentros, donde Rayo Zuliano recibe al Portuguesa FC y el Monagas SC visita a Metropolitanos FC.

Posteriormente, el sábado 20 continúa la emoción del balompié nacional con el UCV Vs. Angostura, y el domingo 21 se jugará el Deportivo Táchira Vs. Estudiantes de Mérida y Academia Puerto Cabello Vs. Carabobo FC.

Por su parte, la primera fecha cerrará el lunes 22 con los compromisos entre Hermanos Colmenárez y Zamora FC, y el Caracas FC Vs. Deportivo La Guaira.

Todo esta listo para que regrese el fútbol profesional venezolano.

Primera jornada del Torneo Apertura 2024:

