Murió el actor David Soul, estrella de «Starsky & Hutch» a los 80 años

David Soul, conocido por su papel en la popular serie de televisión de los años 70 «Starsky & Hutch«, falleció a los 80 años, según anunció su esposa en un comunicado en el sitio web del artista.

«David Soul, amado esposo, padre, abuelo y hermano, murió ayer (4 de enero) después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de la familia», escribió su esposa Helen Snell.

«Compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo. Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado».

Según su sitio web, el actor nació como David Solberg en Chicago, Illinois y «pasó los primeros doce años de su vida entre las praderas de Dakota del Sur y la ciudad dividida del Berlín posterior a la Segunda Guerra Mundial».

Su padre, Richard Solberg, era profesor de historia y ciencias políticas, además de ministro ordenado, y trasladó a la familia a Berlín, donde sirvió como asesor de asuntos religiosos del Alto Comisionado de Estados Unidos y, más tarde, como alto representante de la Federación Luterana Mundial, una organización de ayuda a los refugiados.

El hombre que se convertiría en una estrella tenía pasión por los deportes, incluido el béisbol, y después de graduarse de la escuela secundaria, a los 18 años, le ofrecieron un contrato para jugar con los Medias Blancas de Chicago.

Pero en su segundo año de universidad optó por acompañar a su familia a la Ciudad de México, donde su padre había aceptado un trabajo como profesor en el Collegio American.

David Soul (izquierda) como el intelectual Kenneth «Hutch» Hutchinson y Paul Michael Glaser como el astuto David Starsky en «Starsky & Hutch». (Archivos fotográficos de ABC/Contenido de entretenimiento general de Disney/Getty Images)

Allí aprendió español y cayó en la industria del entretenimiento casi por accidente.

Después de involucrarse en un movimiento para librar a México de la corrupción, un grupo de estudiantes le regalaron una guitarra y le enseñaron canciones indígenas.

Al regresar a EE.UU., buscó trabajo y fue contratado para cantar música folklórica en el Ten O’Clock Scholar, una cafetería de la Universidad de Minnesota donde habían actuado artistas como Bob Dylan. Ser un «noruego rubio y de ojos azules» que sabía cantar canciones populares mexicanas le valió el concierto, según información en su sitio web.

Casado a los 21 años y con un hijo que mantener, tuvo una disputa con un amigo que era actor y que también tenía un interés romántico por la esposa de Solberg. Después de que un enfrentamientodejara al actor incapaz de aparecer en una obra de teatro, Solberg le sustituyó en el papel.

Poco después se separó de su esposa, acortó su apellido a «Soul» y comenzó a actuar como «The Covered Man». Después de enviar una foto de sí mismo como «The Covered Man» y una cinta de audición a la agencia de talentos de William Morris, lo contrataron sin siquiera conocerlo.

Su trabajo televisivo en la década de 1960 en «I Dream of Jeannie», «Star Trek» y «Flipper» lo llevó a un papel protagónico como Joshua Bolt en la serie «Here Come the Brides».

Si bien es más famoso por «Starsky & Hutch», Soul también protagonizó la película de Harry el Sucio «Magnum Force», que, según dijo, lo llevó a su papel en el exitoso programa.

«Warner Bros. decidió que la Navidad sería el momento perfecto para lanzar su versión de cómo mantener la paz en el mundo: MAGNUM FORCE se estrenó un día como hoy hace 50 años. Paz, en forma de justicia final», escribió Soul recientemente en X (anteriormente conocido como Twitter).

«No estoy seguro de que haya cambiado mucho desde entonces. De hecho, me da vergüenza decir eso (pero era un trabajo y me consiguió un pequeño papel en ‘Starsky & Hutch’, así que no me quejo).

También era cantante y tuvo un súper éxito, «Don’t give up on us», estrenada en el año 1976.

