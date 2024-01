Carlo Ancelotti confirmó que Real Madrid será su último banquillo

Carlo Ancelotti valoró la renovación de su contrato con el Real Madrid hasta el 2026 y afirmó que será su «último banquillo».

«Estoy muy contento por la renovación, ha sido bastante sencilla. La hemos acordado entre los dos sin problemas ni dudas. Un acuerdo rápido y estoy muy feliz por seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid», aseguró en rueda de prensa.

«Es mi último banquillo, no sé si será ese año pero confirmo que es mi último banquillo. Cuando se acabe no lo sé, puede ser 2026 o seguir aquí después. Dependerá del éxito que podamos tener. Quiero ser entrenador hasta ese año y ojalá que hasta 2028 porque me gusta Madrid y quiero quedarme aquí», añadió.

Ancelotti tuvo palabras para la Confederación Brasileña de Fútbol y, en especial para Ednaldo Rodrigues, que cuando era presidente mostró su interés por el técnico italiano.

«Todo el mundo lo sabe, es la realidad, lo sabe el Real Madrid que he tenido contacto con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues, al que agradezco el cariño y el interés para que entrenase a la selección de Brasil», explicó.

Se queda al frente del Real Madrid

«Me hizo sentir orgulloso y honrado, pero todo estaba pendiente de la situación con el Real Madrid. Estaba claro para todos. En los últimos meses ha dejado de ser presidente, pero el contacto lo tuve y quiero agradecer el cariño. Al final la cosa ha sido como he querido, quedarme aquí», confesó.

Bromeó Ancelotti con la posibilidad de ser seleccionador de Brasil desde 2026. «Lo puedo contemplar, pensar en ser seleccionador de Brasil es una gran ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán. No sé si están contentos de mi decisión».

‘Carletto’ se mostró agradecido con el Real Madrid por la confianza en su trabajo y dedicó elogios al presidente Florentino Pérez, que decidió no esperar a final de temporada para valorar los títulos conseguidos y presentó la renovación a su entrenador antes de acabar el 2023.

«Para mí tiene valor el hecho de que el club quiera seguir con mi trabajo. La intrahistoria no es tan importante porque siempre he dicho que no tenía prisa en la renovación. Se acababa el contrato el 30 de junio y el club ha elegido hacerlo ahora porque probablemente está contento con el trabajo que estamos haciendo todo juntos y quiere seguir. Me hace muy feliz. No sé si es un éxito porque aquí el éxito es ganar todos los partidos», manifestó.

«El presidente no ha cambiado, mantiene siempre su motivación y su amor por el equipo, nace y crece desde pequeño. La trayectoria de Florentino Pérez en el Real Madrid es fantástica y lo sigue siendo. Tiene las ideas con el futuro clarísimas. Por eso el club está en muy buenas manos», sentenció.

