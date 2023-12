Estas son las 20 noticias que conmocionaron al mundo este 2023

20 noticias que conmocionaron al mundo este 2023. Faltan pocos días para despedir este año que nos dejó historias para recordar. Cada noticia nos hace comprender que la tierra gira y avanza a medida que crecemos y desarrollamos nuevas habilidades. También trajo consigo sucesos inesperados que sorprendieron a muchas personas para cambiar nuestras vidas para siempre.

Desde La Verdad de Monagas hicimos un recorrido de todos los hechos que acontecieron este año y que dejaron una huella en la historia de la humanidad; desde lo cultural, político, económico, deportivo, arte y tecnología.

20. Muere el actor de la serie «Friends» Matthew Perry

Chandler Bing era el personaje que por durante 10 años el actor interpretó de manera magistral junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

El 28 de octubre de 2023, Matthew Perry fue hallado muerto a los 54 años de edad en su domicilio de Los Ángeles. Según informaban medios como TMZ o Los Angeles Times, la policía acudió a su casa tras recibir un aviso. La autopsia reveló que falleció «accidentalmente» tras consumir ketamina posteriormente se ahogaría en el Jacuzzi.

19. La ultraderecha gana las elecciones presidenciales en Argentina

Argentina le dio su voto de confianza a la ultraderecha. Javier Milei, de 53 años, arrasó en segunda vuelta presidencial celebrada el 19 de noviembre de 2023, con el 56% de los votos, frente al 44% de Sergio Massa, candidato del gobierno de Fernández (Presidente saliente) y ministro de Economía.

Javier Milei inció su periodo de gobierno el 10 de diciembre diciendo que la nación «no tiene plata», un discurso que traería consecuencias. Protestantes se sumaron a las calles en contra de las medidas económicas establecidas para detener la inflación.

18. La impresionante explosión de una casa de lujo ubicada en Anzoátegui dejó dos muertos

Dos muertos y tres heridos luego de la explosión de una vivienda en el conjunto Pueblo Viejo de Lechería, estado Anzoátegui. Se conoció que la vivienda era propiedad de Ernesto Guevara Rodríguez, exejecutivo de Pdvsa.

De inmediato se viralizaron decenas de imágenes, algunas con drone, del daño que dejó la explosión en todo el radio residencial, dañando las viviendas alrededor, así como ventanas, tuberías y cableado.

Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia determinó científicamente que la explosión se produjo por acumulación de gases inflamables.

17. ¡Atroz crimen en Maturín! Joven drogado mató a su mamá y la picó con un serrucho

Un atroz homicidio ocurrió el jueves 18 de mayo de 2023, en la urbanización Valle Real del sector Tipuro II en Maturín, dónde un joven asesinó a su madre dentro de su casa.

La víctima del hecho fue identificada cómo Francis Gil (55). Según fuentes policiales, el hijo golpeó a su progenitora en la cabeza con una pala, hasta causarle la muerte, y posteriormente la picó en dos con un serrucho. Los vecinos del lugar expresaron que, desde las 3:00 de la tarde se escuchaban gritos en la vivienda A-18 ubicada en la calle 4, dónde Francis pedía auxilio de forma desesperada.

Al encontrarse la puerta cerrada, los vecinos no pudieron ingresar para ayudar a la mujer, pero llamaron a los organismos de seguridad, quienes no se presentaron a tiempo. Aproximadamente a las 6:00 de la tarde llegó una comisión policial, y el joven de nombre Santiago salió de la casa lleno de sangre, entregándose a las autoridades.

16. Ola de calor se registró en Maturín durante el año 2023

En la ciudad de Maturín, estado Monagas habitantes afirmaron que se presentó una ola de calor, donde la temperatura varió entre 34 hasta 40 grados.

Esta situación inusual mantiene a la población hidratándose constantemente. También hay monaguenses que vieron alterada su salud, como quienes sufren de la tensión.

Los maturineses optaron por comprar bebidas refrescantes como agua de coco, agua, refrescos, jugos y cualquier bebida para tratar de mitigar la sed y aplacar el intenso calor.

En julio de este año, el Secretario General de la ONU, António Guterres, lanzó una grave alerta: “La era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global”. La advertencia llegó justo después de que ese mes se declarara según varios centros internacionales, como el más cálido de la historia desde que se llevan registros. Un récord que se rompió el mes siguiente, y luego el siguiente también.

15. El Chat GPT de la inteligencia artificial

Es una de las inteligencias artificiales más competentes que hemos evaluado recientemente, ya que puede responder a cualquier solicitud y llevar a cabo numerosas tareas. Su popularidad ha crecido tanto que han surgido muchos proyectos alternativos basados en esta IA, como la posibilidad de conversar con ChatGPT en WhatsApp y Telegram.

14. Shakira y Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ se convierte en la canción del año: perdón que te sal… pique.

El pasado enero de 2023, Shakira se unió a Bizarrap para la sesión #53 del productor argentino. La canción fue todo un éxito gracias, en gran medida, a los mensajes nada sutiles que Shakira lanzó contra su ex-esposo, Gerard Piqué.

Frases como Yo contigo ya no regreso/Ni que me llores, ni me suplique’/Entendí que no es culpa mía que te critiquen/Yo solo hago música, perdón que te salpique; o Te creíste que me heriste y me volviste más dura/Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ya se hicieron parte de la cultura popular.

13. Muere Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) y luego ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, falleció el miércoles 12 de abril de 2023 a los 63 años de edad. Aunque autoridades del gobierno no revelaron la causa de su deceso, se conocía que luchaba contra un cáncer desde hace varios años.

Fue presidenta del Poder Electoral desde el 2006 hasta el 2020, convirtiendose en una tradición verla bajar por la baranda del organismo y dar los resultados de distintos comicios y popularizando la palabra «irreversible», para determinar que la contabilidad de los votos era definitiva.

12. Ileana Márquez, de 27 años, se convirtió en la primera madre coronada en el Miss Venezuela 2023

Ileana Márquez, de 27 años, es la primera mamá de una niña de 11 años en conquistar el título de Miss Venezuela 2023 y representar al país en el próximo Miss Universo 2024, que se llevará a cabo en México. El certamen se efectuó recientemente el jueves 7 de diciembre en Caracas.

Márquez, docente de preescolar, afirmó que su motivo de participar en el concurso de este año fue que «por primera vez en la Organización Miss Venezuela aceptan mujeres madres, casadas y divorciadas», dijo en una entrevista publicada en la página oficial del evento.

11. Coronación del Rey Carlos III tras la muerte de la reina Isabel II

Tras ocho meses después del fallecimiento de la reina Isabel II, el 6 de mayo del 2023 en la Abadía de Westminster, se llevó a cabo la ceremonia de coronación del monarca británico, Carlos III anunciada por el Palacio de Buckingham.

Carlos III y Camila han sido coronados ante 2.000 invitados. Los reyes cierran la ceremonia con el tradicional saludo desde el balcón del palacio de Buckingham.

10. El sumergible Titan implosionó causando la muerte de 5 personas

Una de las historias que mantuvo en vilo a la población mundial fue el submarino TITÁN que sufrió una implosión en algún momento de su descenso hacia las profundidades marinas del océano Atlántico, que acabó con la vida de las 5 personas a bordo. El hallazgo de piezas del sumergible en los alrededores de la zona cero apunta a esta conclusión.

Los pasajeros del Titan fueron conscientes de que iban a morir, el millonario empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, estudiante de 19 años; el explorador británico Hamish Harding; el explorador francés Paul-Henry Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate, Stockton Rush son los nombres de los que fallecieron a las profundidades del océano.

Entre 48 segundos y un minuto y 11 segundos fue lo que tardó el Titan en implosionar desde que se perdió el contacto con el sumergible el 18 de junio de 2023.

9. Lionel Messi firma con el club Inter Miami de la MLS

Tras todo lo que se especulaba de Leo Messi ya se hizo oficial el 15 de julio de 2023, cuando firmó contrato con el club Inter Miami de la MLS.

El siete veces ganador del Balón de Oro y campeón de la Copa Mundial de la FIFA, ocupa un puesto de Jugador Designado y tiene contrato con el club hasta la temporada 2025 de la MLS. El club ha tenido ingresos desde 200 millones de dólares desde que el astro argentino viste la camiseta rosada.

8. Se registran incendios forestales en Chile este 2023

A partir del 30 de enero de 2023, una prolongada ola de calor ha creado las condiciones perfectas para la propagación de incendios forestales en la región centro-meridional del país. Estos incendios, en su mayoría causados por actividades humanas, ocurren en un contexto marcado por varios años de escasez de agua y veranos con temperaturas récord, lo que contribuye a su expansión.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ofreció un nuevo balance desde la localidad afectada de Purén y confirmó que las llamas han dejado 1.800 damnificados, 977 lesionados y 800 viviendas destruidas, 24 fallecidos y más de 250 mil hectáreas afectadas. Hasta la fecha de febrero 2023 cuando se actualizaron cifras.

7. Papa Francisco aprobó bendecir a parejas homosexuales

El 18 de diciembre, el Papa Francisco aprobó la bendición para parejas del mismo sexo y para aquellas que no estén casadas o que estén divorciadas, un tema muy debatido en la Iglesia católica. Según la nueva directriz, las bendiciones podrán ser impartidas, siempre y cuando no estén relacionadas con uniones civiles o matrimonios.

Su decisión de autorizar la bendición de parejas del mismo sexo es el acontecimiento más significativo de su pontificado en lo que respecta a su acercamiento a los católicos homosexuales, y se produce después de otros avances anteriores más graduales. La reciente medida de Francisco será bien recibida por muchos que llevan tiempo pidiendo una reforma en este ámbito, pero también es probable que se enfrente a un importante rechazo por parte de sectores de la Iglesia profundamente opuestos a su visión.

6. Tragedia en Venezuela: Mueren más de 20 personas en una explosión de una gandola de carga de combustible

La vía Gran Mariscal de Ayacucho fue testigo de una tragedía donde perdieron la vida más de 27 personas, cifra actual que informan las autoridades. El siniestro fue ocasionado por una gandola de carga de combustible que chocó con varios vehículos provocando un desmesurado incendio en el que tuvieron que actuar rápidamente múltiples unidades de bomberos, así como también personal médico.

El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, decretó tres días de duelo en la entidad como manifestación de respeto a las víctimas del accidente ocurrido en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho sentido Caracas – Guarenas este miércoles 13 de diciembre.

5. Venezuela realiza un Referendum consultivo en defensa por el Esequibo el 3 de diciembre de 2023

El presidente venezolano Nicolás Maduro convocó para el 3 de diciembre la participación en un referendo consultivo que contiene cinco preguntas claves relativas a la histórica disputa territorial sobre el Esequibo, que enfrenta a Venezuela con la vecina Guyana.

La jornada electoral, transcurrió con tranquilidad, se prolongó dos horas más por decisión de la autoridad electoral, que anunció que el ‘sí’ ganó en las cinco preguntas planteadas, con más del 95 % de apoyo.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que hubo más de 10,5 millones de votos en participación. Con esto, el presidente Nicolás Maduro compartió días después el nuevo mapa de Venezuela con la incorporación de la Guayana Esequiba como parte de su territorio. Esto provoco que el 14 de diciembre el gobierno venezolano y el gobierno guyanés tuvieran una reunión donde firmaron varios puntos de acuerdos de respeto para llevar a cabo esta disputa por el territorio ocupado por Guyana.

4. Hallan cuerpo del niño de seis años arrastrado por la corriente de agua en Maturín

El martes 3 de octubre, en horas de la mañana, fue localizado el cuerpo del niño de seis años de edad, que fue arrastrado por la corriente en Maturín. El hallazgo se registró en una caño ubicado en la urbanización Bella Vista.

El infante se desapareció este lunes 2 de octubre, en horas de la tarde, durante las fuertes precipitaciones, cuando se encontraba bañándose bajo la lluvia en el sector El Chispero, parroquia La Cruz, y fue arrastrado por la corriente.

Desde ese instante, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos iniciaron las labores de búsqueda, logrando localizar el cadáver este martes.

3. Venezuela: corrupción y desfalco a PDVSA

El fiscal General de la República Tarek Wuilliam Saab anucnió la detención de más de 40 personas en Venezuela en una «cruzada» anticorrupción dentro de la estatal PDVSA salpicando a empresa públicas, empresarios y altos funcionarios.

Los arrestos iniciaron el viernes 17 de marzo de 2023 luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que «podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos».

Aunque no se confirmó la cifra real del desfalco, hubo reportes de prensa donde mencionaba una exorbitante monto de 3.000 millones de dólares.

Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), fueron unos de los arrestados donde también figuran Edgar Sánchez, vicepresidente de Planificación de la CVG; Felipe Contreras, vicepresidente de Hierro y Acero; Lino Mora, vicepresidente ejecutivo; Tulio Medina, vicepresidente de Finanzas; y Carlos Moreno, gerente de Tráfico y Aduanas de la corporación encargada de explotar hierro, bauxita, oro, diamantes y otros materiales «estratégicos» y el exdiputado Hugbel Roa.

En medio de estas detenciones e investigaciones, el otrora ministro de Petróleo Tareck El Aissami, renunció a su cargo.

2. La Vinotinto paralizó la ciudad de Maturín en tres fechas FIFA por Eliminatorias al Mundial 2026: enfrentando a Paraguay, Chile y Ecuador

El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Jiménez anunció que Maturín sería sede de las fechas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026: El 12 septiembre fue la primera jornada donde recibieron a la selección de Paraguay. El eterno goleador, Salomón Rondón le dio la victoria a la Vinotinto 1-0.

El martes 17 de octubre de 2023, en su segunda jornada en Maturín, la Vinotinto goleó 3-0 a Chile en el estadio Monumental de Monagas. Los dirigidos por Fernando Batista sumaron tres puntos valiosos en la carrera hacia el Mundial 2026. Soteldo, Rondón y Machís hicieron los tantos que le dio la ¡Victoria Monumental!.

Por último, la tercera fecha en el mismo estadio Monumental y ante más de 60 mil personas, Venezuela recibió a la selección ecuatoriana, quedando empatados a un tanto.

La ciudad de Maturín por estas tres fechas se paralizaría ante la llegada de la selección nacional que busca un cupo por primera vez al Mundial 2026. El Gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna decretó día de júbilo no laborable en todo el territorio del estado Monagas los días 17 y 18 de octubre ante el encuentro Venezuela- Chile y el triunfo de La Vinotinto, hizo lo propio el jueves 16 de noviembre de 2023, ante el juego Venezuela- Ecuador.

1. Se desata la guerra entre Israel y la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023

La guerra Israel-Franja de Gaza de 2023 un conflicto armado en curso que comenzó el 7 de octubre de 2023, mientras los israelíes festejaban la fiesta de Sucot, cuando grupos armados de milicianos palestinos, principalmente del grupo Hamás lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza con una andanada de cohetes y un ataque de comandos en camiones, motocicletas y parapentes motorizados.​

El ataque tomó a Israel por sorpresa y respondería poco después con una represalia denominada operación Espadas de Hierro, que incluiría bombardeos e incursiones militares contra Gaza.

La guerra ha provocado unas 5.400 personas heridas en Israel y más de 25.400 en Gaza y Cisjordania ocupada, según las autoridades israelíes y el Ministerio de Salud de la Franja respectivamente.

