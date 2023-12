José Figueroa: Un artífice de la belleza femenina

José Figueroa no se detiene. Cada día evoluciona en su profesión, esa que le sigue trayendo grandes satisfacciones a su vida gracias a su arte de transformar los rostros del género que más admira, y eso es algo que él no cambiaría por nada: ser artífice de la belleza de la mujer.

Y es que en medio de su agenda tan nutrida, Figueroa am Beauty tiene tiempo para casi todo. Además de su rutina como ir al gym, comer sano y ser modelo de reconocidas marcas, continúa preparándose en el mundo del maquillaje, adaptándose a las nuevas tendencias y mejorando las existentes, pues, para él lo más satisfactorio en esta profesión cada vez más competitiva es ver una sonrisa en las féminas que atiende con el resultado final, el cual va acompañado de un sincero abrazo y un ‘gracias’ y eso es precisamente lo que ha conseguido en cada cliente.

“Yo tenía una visión de cómo quería verme el día de mi boda. Le expliqué a José y él me encaminó de manera correcta, me asesoró y el trabajo final fue maravilloso. Yo me sentía hermosísima y fue gracias al trabajo mancomunado que realizamos el cual me benefició a mí como la novia y a él como profesional”, asegura una de sus clientas, quien agrega además que una vez que Figueroa comenzó a marcar su sello en su rostro, se sintió plena y confiada.

La opinión de esta clienta es compartida por la mamá de una quinceañera quien también fue arreglada por José. “Yo vi su trabajo en su cuenta de Instagram y además me lo habían recomendado. Le dije a mi hija que sería él quien la maquillaría y la peinaría y así fue. Mi hija es hermosa, pero la noche de su fiesta parecía una princesa de un cuento de hadas. Un trabajo impecable”, resalta.

José Figueroa además ha participado en los concursos de belleza considerados los más importantes de Maturín: Feria de San Simón y Carnaval.

“Siempre participo en los concursos de belleza. Lo hago cuando arreglo a una candidata en cualquier evento que lleva mi sello, allí estoy yo compitiendo junto a ella, y los resultados hasta ahora son maravillosos”. Ejemplo claro es el triunfo de Ana Reina, Camila Pérez, Lismar Pérez y Aurimar Moscaritolo, solo por mencionar algunas de sus soberanas.

Para este 2024, José Figueroa tiene otros planes los cuales, por los momentos, no quiso revelar, pero sí aseguró que cada meta que se propone, la conquista. «Cuando haces las cosas con dedicación, entrega y en especial con amor, nada de lo que hagas tendrá dificultades. Siempre apuesto a mí».

Lea también: Conoce cuál es el origen de «El burrito sabanero»