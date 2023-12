Nuevo límite de velocidad para el tránsito de gandolas

Como parte del operativo de «Navidades Seguras 2023», se anunció este domingo un paquete de medidas para el tránsito de gandolas en Venezuela, por lo que ahora estableceran nuevo límite de velocidad.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, fue quien dio el anuncio del nuevo paquete de medidas de seguridad vial para el tránsito de gandolas en el país.

La Resolución 190 se activó desde el pasado 15 de diciembre, según detalló el ministro. El documento destaca que los vehículos de carga pesada o gandolas podrán transitar a una velocidad máxima de 40 kilómetro por hora.

Asimismo, Ceballos aseguró que los funcionarios policiales deberán garantizar que estos vehículos circulen por el canal derecho, como lo establece la ley. Al tiempo que detalló el proceso para quienes transportan sustancias o materiales peligrosos.

«Todos los vehículos son chequeados y verificados, los de carga pesada, con pesos y sistemas para verificar que cumplen con las leyes», aseguró el ministro. Señalando que esta norma se ejecute durante el período de Navidad y Año Nuevo.

Con respecto a las normas para las gandolas, para ellas también se les estableció un horario de tránsito, en el que no podrán transitar: lunes a viernes entre 6:00 am y 9:00 am, luego entre 5:00 pm y 7:00 pm.

El ministro Ceballos instó a la ciudadanía a la «máxima prevención, respeto a la ley, no ir a exceso de velocidad y no consumir bebidas alcohólicas al manejar».

