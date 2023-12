El Papa Francisco reconoce el pecado de «masculinizar» la Iglesia

El papa Francisco reconoce el pecado de que uno de los errores más grandes ha sido «hacer que la Iglesia sea demasiado masculina» y abogó por «desmasculinizarla» comenzando por la teología y dando más espacio a las mujeres teólogas.

Durante la audiencia con los miembros de la Comisión Teológica Internacional, el pontífice, quien se está recuperando de una gripe que le ha causado una inflamación pulmonar, decidió no leer el discurso preparado debido a su voz débil, pero improvisó algunas palabras.

«Perdónenme, he hablado demasiado y no me ha hecho bien», dijo el papa al entregar el texto que había preparado. «Dadas las circunstancias, es mejor no leerlo. Se lo entregaré», explicó.

El Papa Francisco reconoce el pecado de no ceder espacios de la iglesia las mujeres teólogas

Francisco destacó la importancia de comprender la teología desde la perspectiva de las mujeres, afirmando que si no se entiende la teología de una mujer, no se podrá comprender realmente lo que es la Iglesia. Por ello, instó a dar más espacio a las mujeres teólogas.

«Algo que no me agrada es ver tan pocas mujeres aquí, y perdónenme si soy sincero. Solo veo una, dos, tres, cuatro mujeres… ¡pobres mujeres! Están solas. Ah, perdón, veo a cinco. ¡Debemos avanzar en esto! Las mujeres tienen una capacidad de reflexión teológica diferente a la de los hombres», expresó el papa debido a la baja presencia femenina en la audiencia.

Además, anunció que en la próxima reunión del Consejo de Cardenales se reflexionará sobre la dimensión femenina de la Iglesia, ya que considera que esto no se soluciona simplemente otorgando más ministerios a las mujeres, sino que requiere una transformación mística y real.

El papa Francisco se refería a la propuesta surgida en el Sínodo celebrado en octubre de otorgar nuevos ministerios a las mujeres, los cuales hasta ahora han estado reservados exclusivamente para los hombres, pero según el Papa, esto debe ir más allá de simples cambios ministeriales.

El papa Francisco.

Lea también:

Congreso proclama presidente de Argentina a Javier Milei