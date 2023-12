Nayib Bukele pedirá licencia para dedicarse a campaña de reelección

Una licencia de 6 meses para separse de la presidencia de la República y dedicarse a la campaña electoral por la reelección solicitará el presidente Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien buscará la reelección en febrero de 2024, hizo el anuncio a sus ministros durante una reunión que fue transmitida por cadena de radio y televisión.

Bukele comenzó diciendo «Como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente».

El mandatario aseguró que en las elecciones del 4 de febrero el pueblo salvadoreño va a decidir si le reelige junto al vicepresidente Félix Ulloa para un segundo mandato.

Nayib Bukele pide al Fiscal General investigar a ministros

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que solicitó al fiscal general Rodolfo Delgado, presente en la reunión, que investigue a todos los ministros.

«Yo le quiero pedir (al fiscal) en público que se investigue a todos los que están acá, para atrás y para adelante. Yo me imagino que no hay ningún problema con eso», enfatizó.

Bukele expresó «Quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel».

Tras romper el bipartidismo de izquierda y derecha en 2019, este empresario de la generación millennial cuenta con el respaldo de 90% de la ciudadanía, según encuestas.

Con información de: Diario Las Américas

Lea también:

Estos son los puntos disponibles para el operativo de cedulación del SAIME a nivel nacional