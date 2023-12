Liliana Morillo repudia llevar el apellido de El Puma, José Luis Rodríguez ¡Mira lo que dijo de su padre!

La actriz, cantante y presentadora venezolana, Liliana Morillo repudia llevar el apellido de El Puma, José Luis Rodríguez, así lo expresó la recordada «Panchita» de Gata Salvaje.

Morillo regresó al programa de entretenimiento de la cadena Univisión «Siéntese quien pueda», y vuelve a traer a colación el distanciamiento que tiene con su padre, el cantante venezolano José Luis Rodríguez.

La presentadora del programa, Chiquibaby le preguntó a Liliana si se sentía orgullosa del apellido Rodríguez, respondiendo de manera contundente.

«Pero la pregunta que deberías hacerme es: ‘¿Estás orgullosa, Liliana, de tu apellido Rodríguez?», dijo Liliana a la presentadora.

La respuesta sería: ¡No!, en lo absoluto. Eso es lo correcto. La sangre lo único que nos hace es parentesco, no nos hace familia. La familia la dan otras cosas: el amor, la confianza, la lealtad, el compartir. Por eso hay hermanos que no son de sangre y hay familia que no es familia que se porta mejor que nuestros familiares de sangre. Eso es todo lo que voy a decir», puntualizó Liliana Rodríguez Morillo.