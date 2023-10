Conmebol: Mundial 2030 será inaugurado en Argentina, Paraguay y Uruguay

Esta mañana se conoció a través de Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, que los países sudamericanos Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030 que celebrará el Centenario de la Copa.

«Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario« Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

Por otra parte, mencionó que «Creemos que una Copa del Mundo de 100 años no podía ni debía no recordar y no estar a la altura de la circunstancia y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA», resaltó al iniciar la rueda de prensa.

Desbordante de alegría, enfatizó «El fútbol unió a tres continentes y seis países en un hecho histórico. Estoy sumamente feliz, sigo con ganas de bailar. Hay muchos motivos para festejar, para celebrar y sobre todo para reconocer y agradecer a quienes hicieron posible esta propuesta».

Sucede que en estas tierras sólo se jugarán los partidos inaugurales, como bien anunciaron primero a través de las redes sociales.

Conmebol ¿Y el resto del Mundial?

España, Portugal y Marruecos serían el epicentro del resto del certamen. Según Alejandro Domínguez, el resto de los detalles los brindará la FIFA.

En su emocionado discurso, Alejandro Domínguez también dedicó unas palabras a Claudio Tapia, presidente de la AFA. «Agradecimiento para el campeón del mundo que nos presto la Copa, Claudio Tapia. Hoy es un día de fiesta para la Conmebol. Hizo posible que el Mundial vuelva de forma legítima a la Argentina», dijo.

Esta versión es «un hecho inédito», tal como resumió el titular del ente que regula al fútbol sudamericano publicó la noticia: «Busquemos las cosas lindas, festejemos. Vamos a trabajar para que Chile esté en el Mundial».

Ante esta confirmación, ¿tienen asegurado su lugar? «Ya estamos los tres clasificados», admitió Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. «Vamos a tener el mejor de todos los tiempos», aseguró el uruguayo Ignacio Alonso, presidente de la AUF.

Ante otra consulta resaltó ¿Es posible que se jueguen más que esos tres partidos inaugurales en estas tierras?

«Por ahora puedo decir que no», respondió Domínguez, aunque no cerró la puerta: el resto de los detalles serán esclarecidos por la FIFA, como bien dijo.

Mundial 2030: Aquí está el tuit de Alejandro Domínguez

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030 🏆 @tapiachiqui @nachoalonso33 @RHarrisonP pic.twitter.com/qzlttxNeIZ — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023 El tuit de Alejandro Domínguez de la Conmebol.

Tras la confirmación oficial, Alejandro Domínguez posteó la siguiente foto junto a los tres presidentes de las asociaciones organizadoras: Claudio Tapia (Argentina), Ignacio Alonso (Uruguay) y Robert Harrison (Paraguay).

Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030″, escribió. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol

Júbilo en la AFA tras conocer la noticia

La cuenta oficial de Twitter de la Asociación del Fútbol Argentino también se sumó a la tendencia con el hashtag «#2030 Argentina, Uruguay y Paraguay darán el puntapié inicial al Mundial.

@Argentina jugará su primer partido como local de la fase de grupos en su estadio, ante su gente. Unámonos a la celebración del Mundial!». Hasta Chiqui Tapia se sumó en las redes sociales.

«Mundial Centenario. Nuestro país tendrá el privilegio de ser sede del partido inaugural de @Argentina en 2030. Nos sumamos a esta celebración mundial!», tuiteó Tapia.

