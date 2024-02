¿Qué significa soñar con una infidelidad?

Soñar con infidelidad no necesariamente significa que te estén engañando o que tu relación esté a punto de derrumbarse, pero lo cierto es que, por lo general, cada cosa en nuestros sueños significa algo y quizás tu subconsciente te está diciendo algo.

Los sueños de infidelidad son de los más comunes que tiene la gente y por lo general, se relacionan con tres problemas subyacentes principales: insatisfacción emocional, insatisfacción sexual o sentimientos no resueltos sobre una infidelidad pasada.

¿Qué significa soñar con infidelidad?

Soñar que tu pareja te es infiel puede significar muchas cosas que puedes estar experimentando en ese momento, pero a continuación te dejamos algunos de los escenarios comunes de infidelidad en los sueños y lo que pueden significar.

Tu pareja te engaña con un extraño.

Soñar esto probablemente significa que te hace falta tiempo y atención de calidad de tu pareja.

Tu pareja es infiel con un ex.

Por lo general, soñar esto es una señal de que estás celoso de algo que tiene ese ex, por ejemplo su sentido del estilo o su confianza. Tal vez sea que ese ex conoció a tu pareja en la universidad y tú no.

Soñar con infidelidad puede tener muchos significados según expertos | Foto: Archivo

Tu pareja te engaña con alguien cercano a ti

Este sueño puede indicar que es importante para ti que esa persona cerca y tu pareja se lleven bien. También puedes pensar en lo que tiene esta persona que representa lo que quieres. ¿Estabilidad financiera? ¿Un buen sentido del humor? ¿Un bebé?

Tu pareja te engaña con otra persona que conoces en la vida real.

Lo más seguro es que soñar esto no tenga nada que ver con tu pareja, sino con esa otra persona que conoces y que quizá tiene algo o representa algo para ti.

Soñar con infidelidad también puede significar que te sientes inseguro acerca de tu relación, o que tienes miedo a perder a esa persona y te has vuelto posesivo, o puede ser señal de una falta de confianza en tu pareja.

Otras causas

Distanciamiento

¿Te has distanciado con tu pareja recientemente? ¿Sientes que ya no tienen la misma química que antes? ¿Se ha acabado la pasión? ¿Hay problemas de comunicación entre ustedes? ¿Han discutido? Soñar que engañas a tu pareja puede estar relacionado con un distanciamiento sexual o amoroso de la pareja. O bien tienes ganas de retomar la pasión, o necesitas más muestras de cariño y esta es la manera de tu subsconciente decírtelo. Habla con tu pareja, prepara citas especiales, sube la intensidad en tus relaciones.

Inseguridades

¿Has soñado que era tu pareja la que te era infiel? Los sueños de infidelidades ajenas u engaños suelen hablar de nuestra propia inseguridad: en ellos reflejamos nuestros miedos a través de los actos de los demás. Según afirma la analista Lauri Quinn Loewenberg en Bustle, es común soñar con engaños cuando piensas que la relación no va a funcionar o que tu pareja no está contenta contigo.

Soñar con una infidelidad también puede asociarse al miedo a ser traicionado de nuevo, sobre todo si es un dolor que ya has experimentado en el pasado en otras relaciones. Es hora de reflexionar un poco sobre tus emociones, sobre tu pasado y sobre tus expectativas hacia tu pareja.

Valores morales

¿Has soñado que eras infiel a tu pareja y te arrepentías enseguida? Puede que incluso te despertaras incómoda y disgustada contigo misma. Estos sueños hablan de tus valores morales: eres una buena persona y te dolería mucho hacer daño a alguien a quien quieres. Cuenta el autor y científico Michael R. Olsen en su blog que este tipo de sueños también pueden significar que de alguna manera has descuidado algunas cuestiones sobre ti misma o que te sientes culpable por no prestar la suficiente atención a tu relación.

Si sueñas con un arrepentimiento ante una infidelidad también es posible que hayas tenido algún problema o una discusión con alguien de tu círculo cercano y que eso no te haga sentir muy bien.

Con información de Cosmopolitan y Televisa

