¡Tortilla de carne con queso! Prepárala de manera sencilla y rápida

Es una receta sin complicaciones para esos días que quieres cocinar o debes salir rápido de tu casa, se trata de una tortilla de carne con queso.

Para esos días que no tienes ganas de cocinar o bien, las ideas definitivamente no fluyen como te gustaría, por estas cosas no te preocupes ya que en este artículo se mostrará una receta diferente, y lo mejor de todo es que puedes guardarla en el refri para su posterior uso, o para esos días que debes salir rápido de casa.

Tortilla de carne con queso

Por suerte, hoy en día existen muchas alternativas en internet que sin duda ayudan en estos momentos y una de las mejores opciones es la de unas tortitas de carne molida con queso. Además, que con el regreso a clases de los más pequeños, las cosas se pueden volver un poco caóticas y una de las mejores maneras de lograrlo, es a través de recetas sencillas, pero deliciosas y nutritivas, precisamente como la de hoy.

Receta: Tortilla de carne con queso

Ingredientes

500g de carne molida

1/2 taza de cebolla (finamente picada)

2 huevos

1 cucharada de mostaza

Perejil (finamente picado)

1 taza de pan molido

1 pizca de sal

Queso (el necesario)

Tortilla de carne

Pasos a seguir

En un bol mezcle la carne, la cebolla, la mostaza, el perejil, el pan molido y la sal. Forme las bolitas y agregue el queso. Aplaste y forme las tortillas no muy delgadas. Lleve a una sartén y deje cocinar perfectamente. Saque y coloque en un papel absorbente. Y listo, sirve y disfruta tus tortillas de carne con queso.

Cabe resaltar que si no desea realizar toda la preparación puede guardarla en el refrigerador hasta su posterior uso.

