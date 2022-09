Evita las mascarillas de huevo en el rostro por estos riesgos

Las mascarillas de huevo es ideal evitarlas cuando se tenga alguna lesión en el rostro o alguna llaga en el cutis.

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano como se ha mencionado en artículos anteriores, el cual se va deteriorando con el paso del tiempo, porque va perdiendo nutrientes o proteínas como el colágeno, por ejemplo, mismo que influye en su elasticidad y vitalidad.

Por ello, hoy día existen infinidades de remedios caseros para prevenir la presencia de arrugas o líneas de expresión, entre ellas está la clara de huevo.

En efecto, el uso de este ingrediente puede atenuar arrugas o aclarar la piel, ventajas que no se consideran malas, lo que no quiere decir que no pueda tener efectos secundarios su uso.

De igual forma, uno de los beneficios de consumir este ingrediente es que ayuda con la pérdida de peso, al ser rico en proteínas, mismas que contribuyen en la saciedad, no permitiendo la alta ingesta de otros alimentos.

Conoce los riesgo de aplicar mascarillas de huevo en el rostro

Una de las propiedades de este alimento en la belleza, es que ha evidenciado como tonificante, astringente y hasta limpiador, no obstante, se recomienda antes de hacer cualquier tipo de mascarilla de huevo en el rostro consultar con un dermatólogo para evitar cualquier complicación en el cutis.

De igual manera, aplicar huevo o solo su clara hay probabilidades de una sepsis, lo cual es una afección médica grave, causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. El cuerpo libera sustancias químicas inmunitarias en la sangre para combatir la infección.

Por otra parte, no es recomendable aplicar la sustancia del huevo en ninguna lesión, ya sea una llaga abierta o una quemadura porque puede ser contraproducente. Además, debe ser precavido antes de su uso para evitar reacciones alérgicas que tiendan a empeorar.

